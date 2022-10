iPhone 15 Pro: ci sono novità sullo sviluppo della fotocamera

Ci siamo: dopo il debutto ufficiale della line-up iPhone 14, ora i rumors sui modelli next-gen si susseguiranno senza sosta. Leggiamo e apprendiamo notizie di iPhone 15 da diverso tempo e ora scopriamo che Largan, noto fornitore di Apple, ha appena tenuto una conferenza stampa in cui annuncia alcuni cambiamenti.

Secondo il portale del Taiwan Economic Daily, pare che questa cmpagnia abbia affermato che non riuscirà ad assemblare il nuovo telefono di Apple. Pertanto ci sarà bisogno di riprogettare l’intera line-up per il 2023. Oltre ad un classico teleobiettivo, ci saranno altre lenti in vetro e prismi vari, ecco che quindi i prezzi del nuovo prodotto potrebbero essere più alti del previsto e serviranno più fornitori per sostenere le spese. Si dice che il modello Pro della gamma riceverà, per la prima volta in assoluto, una lente periscopica.

iPhone 15 Pro avrà una lente periscopica e costerà moltissimo

Stando a quanto dichiarato da Lin Enping, la nuova camera di iPhone 15 Pro potrebbe non disporre della lente in plastica ma potrebbe esser costruita con un obiettivo ibrido. Si dice che Apple voglia alzare notevolmente l’asticella con il nuovo prodotto. Giusto per fare un piccolo appunto, lo scorso anno, Largan ha investito molte risorse per l’acquisto di nuove macchine ma ha lavorato duramente allo sviluppo della tecnologia di denoising light. Ecco che quindi l’anno prossimo, quando vedremo il 15 Pro, avremo un dispositivo con lenti placcate realizzate con prismi di altissima qualità, ma serviranno molti fornitori.

Vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per i futuri aggiornamenti in merito. Vi faremo sapere le ultime novità.

