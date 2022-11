iPhone 15 Pro avrà una scocca curva in titanio? (RUMOR)

Il nuovo iPhone 15 potrebbe disporre di un frame realizzato interamente in titanio con bordi curvi; a dirlo è un noto tipster con un post pubblicato su Twitter.

Stando a quanto leggiamo dai rumors appena trapelati sul web, scopriamo che il melafonino di nuova generazione potrebbe vantare un’esteticamente completamente rinnovata. È vero che manca ancora un anno al debutto del device, ma i rapporti in merito diventano sempre più numerosi. Oggi parleremo dell’estetica dell’iterazione Pro della line-up del 2023.

iPhone 15 Pro: un focus sulla sua estetica

A dire quanto emerge in rete ci ha pensato l’insider del web ShrimpApplePro con un post su Twitter. Il leakster ha affermato che l’OEM di Cupertino prevede di apportare piccole modifiche sostanziali al design della serie iPhone 15. Secondo quanto leggiamo, il modello Pro dovrebbe avere un frame sì squadrato ma con angoli posteriori arrotondati. Non avremo nuovamente un’estetica stondata come iPhone 11 ma dovrebbe richiamare l’estetica di iPhone 5C, per intenderci. Il cambio di passo dovrebbe essere fatto per un motivo ben preciso: aumentare il grip del device con una mano.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022

Ovviamente sappiamo tutti che i vari Pro e Pro Max sono smartphone potentissimo ma sono sempre stati criticati per via delle dimensioni esagerate di cui dispongono. Secondo un vecchio rumor, si prevede anche una costruzione in titanio. Questo materiale dovrebbe consentire all’azienda di rendere i telefoni ancora più leggeri.

La variante Ultra dovrebbe essere la prima a non presentare porte di alcun tipo; troveremo solo la wireless charging e la tecnologia MagSafe, non di meno non ci sarà lo slot per la SIM per i modelli internazionali (e non solo per quelli americani, dunque). Ovviamente questi sono solo rumors e vanno presi come tali, con “un pizzico di sale”. Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.

