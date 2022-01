iPhone 14 Pro: addio al notch, ma cosa ci sarà al suo posto?

La gamma Pro di iPhone 14 di Apple non presenterà più la tacca secondo quanto si apprende. L'azienda potrebbe infatti optare per un ritaglio a forma di pillola per ospitare la fotocamera frontale.

iPhone 14 Pro: un design riprogettato da zero

Ultimamente, abbiamo sentito molto parlare della prossima serie di iPhone 14 e sembra che i dispositivi arriveranno con grossi importanti cambiamenti.

Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i modelli della serie 2022 non presenteranno una tacca per selfiecam e sensori. Al posto del notch troveremo un ritaglio a forma di pillola sulla parte superiore dello schermo.

In precedenza, Apple aveva affermato che la tacca era necessaria per ospitare la snapper selfie e il Face ID. Sarà interessante vedere come il colosso tecnologico con sede a Cupertino riuscirà ad inserire tutto in uno spazio minuscolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Libero Designs 🖥⌚️📱 (@angelolibero_designs)

Prima di questo nuovo rapporto di Mark Gurman, la pubblicazione coreana The Elec aveva anche affermato che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sarebbero arrivati con un foro sullo schermo invece di una tacca. Anche l'analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli di iPhone 14 avranno un foro come le soluzioni di punta (e non solo) Android.

Apple aveva introdotto per la prima volta il notch con l'iPhone X e da allora è rimasto (quasi) sostanzialmente invariato. Ospita l'array di telecamere TrueDepth che include una telecamera a infrarossi, un illuminatore, una camera frontale e un proiettore di punti. Solo nel 2021 l'azienda ha ridotto le dimensioni della tacca sull'ultima line-up iPhone 13.

I rapporti indicano anche che i melafonini standard del 2022 continueranno a presentare la tacca, ma i modelli Pro della gamma verranno forniti con un nuovo foro a forma di pillola.

Alcune voci affermano che la società potrebbe adottare un'architettura time-of-flight (ToF9 basata su laser per il Face ID, mentre altre indiscrezioni suggeriscono un design dell'obiettivo unibody che aiuterà l'azienda a ridurre le dimensioni del modulo della camera anteriore. Staremo a vedere.

I meravigliosi render che vedete nell'articolo sono realizzati da Angelo Libero Designs: vi consigliamo di seguire il suo account Instagram per visionare i suoi lavori. Basta cliccare qui: ne vale la pena!