iPhone 15 Pro arriverà anche in blu (FOTO)

Mancano pochissimi mesi al debutto della nuova serie di smartphone di punta di Apple; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max arriveranno presto sul mercato, ma cosa sappiamo ad oggi? I rumors su questi dispositivi sono trapelati da tempo in rete e ogni settimana apprendiamo nuovi dettagli sui gadget in arrivo. Nello specifico, leggiamo oggi, per gentile concessione del portale di MacRumors, che iPhone 15 Pro e Pro Max arriveranno in un una nuova colorazione blu bellissima, simile alla meravigliosa Pacific Blue del 2020 ma con punte di grigio più marcate. Se così fosse, prevediamo che questo sarà il modello più venduto dell’intera line-up.

iPhone 15 Pro e Pro Max: cosa sappiamo della nuova colorazione?

Il nuovo melafonino sarà disponibile anche in titanio e la colorazione blu avrò una finitura spazzolata che risulterà essere ben differente da quella vista con l’acciaio inossidabile finora. Il blu poi sembra essere molto simile al Pacific Blue di iPhone 12 Pro ma con toni di grigio più elevati che andranno a rendere ancora più esclusivo il device. Notiamo le immagini realizzate da MacRumors sul terminale.

Il blu vediamo che arriverà insieme agli altri modelli; ci sarà il classic silver/white, il nero siderale che abbiamo visto con iPhone 14 Pro, e il grigio titanio. Questo somiglierà – si spera – alla colorazione di Apple Watch Ultra?

Da tempo si parla anche di una versione color rosso scuro per iPhone 15 Pro, ma l’insider Unknow21 afferma di non aver visto tracce di questa colorazione; al contrario, il blu sembra essere in fase di sviluppo. Quale sarà la verità?

Non di meno, Apple potrebbe star testando il blu per saggiare le potenzialità PVD del nuovo materiale in titanio prima di scegliere il colore definitivo (rosso scuro?); ad oggi sono meri rumors che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un ritorno allo stile di iPhone 12 Pro e Pro Max?

