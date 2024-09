iPhone 15 Pro: a questo prezzo non ha rivali, è lo smartphone Apple da prendere

iPhone 15 Pro si conferma, sempre di più, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento, entro il 30 settembre, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 934 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: ora è un best buy

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani su un ottimo smartphone, completo e ricco di funzionalità. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di garantire tanta velocità oltre che tanta efficienza, con consumi sempre ridotti al minimo.

Ci sono poi tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Lo smartphone ha tutto quello che serve per offrire il massimo delle prestazioni con una spesa inferiore a quella richiesta per il più recente e meno interessante iPhone 16.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 934 euro, sfruttando il codice sconto PSPRSETT24. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo (il codice termina alla mezzanotte del 30 settembre).