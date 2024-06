iPhone 15 Pro (256 GB): a soli 1129€ è il TOP di Apple da comprare

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo iPhone 15 Pro, il flagship di Apple del 2023, è in super sconto al prezzo speciale di soli 1129,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione color “titanio blu”, con 256 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD, ovviamente.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Il terminale è un best buy senza paragoni e senza rivali, compatto, leggero ma performante: ha una buona batteria, un display Retina OLED da 6,1 pollici con ProMotion al seguito, cornici sottili e Dynamic Island. La luminosità è di 2000 nit, eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Il frame è in titanio aerospaziale, mentre la back cover è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless oltre che quella MagSafe. Fra le altre cose, dispone di un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da 256 GB di storage. Se dovesse servirvi più spazio però, sappiate che potrete comunque attivare un piano iCloud da pochi euro al mese. C’è un comparto fotografico degno di nota con sensori all’avanguardia che girano video in ProRES o in 4K HDR Dolby Vision. Possono realizzare scatti assurdi ProRAW o immagini nitide e luminose anche al buio. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica via USB Type-C, mediante Lightning o con la MagSafe. Dulcis in fundo, sappiate che c’è anche il sistema operativo iOS che verrà aggiornato per tantissimi anni.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1129,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è il miglior top di gamma che possiate comprare oggi; è in sconto ma sappiate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e quella di Amazon per ben due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.