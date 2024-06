iPhone 15 Pro (256 GB): a 1049€ su Amazon è il flagship da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship di casa Apple e magari desiderate il top di gamma di nuova generazione dell’azienda di Cupertino, oggi vi suggeriamo di prendere l’iPhone 15 Pro da Amazon visto che si trova al suo minimo storico. Nello specifico, il modello con 256 GB di memoria interna, in colorazione “titanio blu”, costa soltanto 1049,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1369,00€, con il 22% di sconto sul valore di listino. Fatelo vostro adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è indispensabile.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone in questione di Apple è un prodotto semplicemente sensazionale, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante e una costruzione degna di nota. Di fatto il frame è in titanio aerospaziale, mentre la back cover è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless e MagSafe, ma ha anche il display OLED Super Retina XDR al seguito. Il pannello infatti, è generoso ma compatto, ricco di features assurde, con una luminosità di picco di 2000 nit, il supporto al ProMotion e ha le cornici super sottili. C’è la Dynamic Island per la gestione di alcune attività interne e per celare la selfiecam e i sensori. Sotto la scocca dispone del processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da 256 GB di memoria interna. La batteria invece, promette un giorno di autonomia con una singola carica. Come non menzionare il comparto fotografico composto da tre ottiche di pregio che girano video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES e scattano immagini in ProRAW.

A soli 1049,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, iPhone 15 Pro (256 GB) è il miglior flagship da comprare adesso su Amazon: siate veloci, è in super offerta ancora per pochissimo. Si tratta di un best buy senza uguali.