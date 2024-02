iPhone 15 Pro (128 GB): MINIMO STORICO su Amazon, compralo ADESSO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 15 Pro, nella sua iterazione con scocca in colorazione “titanio blu” e con 128 GB di memoria interna, costa solo 1029,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che si tratta di un minimo storico per un device del genere che finora è sempre stato introvabile. A questa cifra infatti, è un best buy senza paragoni e senza rivali quindi non tergiversate e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Come non citare poi gli innumerevoli vantaggi a cui potrete avere accesso con il noto servizio di e-commerce americano.

iPhone 15 Pro (128 GB): ecco perché acquistarlo

Partiamo, in primo luogo, dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Potrete beneficiare del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, volendo, potrete anche godere della garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store. Allo stesso modo, sappiate che ci sarà anche la garanzia del rivenditore valida per due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Dulcis in fundo, vi citiamo la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micro-pagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone 15 Pro è un flagship di prim’ordine, dotato di uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion, Dynamic Island, cornici sottili e luminosità di picco di 2000 nit, presenta un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri e ha un comparto fotografico avanzato con sensori evoluti che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision, in ProRES e scattano foto assurde al buio, anche in ProRAW. Al minimo storico su Amazon di 1029,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.