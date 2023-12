iPhone 15 Pro (128 GB) in titanio bianco: BEST BUY assoluto con il 7% di sconto

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo iPhone 15 Pro, nella sua iterazione in colorazione “titanio bianco”, con 128 GB di memoria interna, costa solo 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra (con il 7% di sconto sul valore di listino) diventa un best buy impagabile che noi vi consigliamo se siete alla ricerca di un melafonino potentissimo con cui lavorare ai vostri contenuti social, ma non solo. Acquistare oggi un device del genere significa fare un investimento per il proprio futuro visto che questo sarà un terminale aggiornato nel tempo. Sicuramente lo potrete tenere con voi per moltissimi anni, quindi cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che vada “sold out”.

iPhone 15 Pro: il top di gamma da comprare oggi su Amazon

Grazie al noto portale di e-commerce americano avrete tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo, in primo luogo, la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine), si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (anche in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati), c’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, valida per ben due anni con assistenza tecnica dedicata.

iPhone 15 Pro è uno smartphone fantastico, dotato di un comparto fotografico di punta, con sensori che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision ma anche in ProRES, che possono scattare foto luminose anche al buio e che permettono di realizzare immagini in ProRAW. Ottimo il processore Apple A17 Pro che spinge in tutte le operazioni; con un prezzo di 1149,00€ questo è il miglior melafonino da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.