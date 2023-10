iPhone 15 Pro (128 GB): di nuovo disponibile su Amazon, lo paghi in comode rate

Da meno di un mese Apple ha presentato i nuovissimi smartphone della line-up iPhone 15. I dispositivi sono stato un successo sin dal giorno del keynote; con l’apertura dei preordini poi, l’azienda ha registrato subito il “sold out” e moltissimi utenti sono rimasti senza il device dei loro sogni. Tuttavia, adesso le scorte stanno iniziando a tornare; iPhone 15 Pro in titanio nero, ad esempio, con 128 GB di memoria interna, lo potete prendere da Amazon al prezzo di listino di 1239,00€ e arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro una decina di giorni.

Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. uno fra tutti? La possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento, la garanzia di un anno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma non finisce qui. La vera rivoluzione però è nel pagamento: potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate?

iPhone 15 Pro: il device che tutti vogliono

Questo meraviglioso melafonino è un best buy su tutta la linea: potente, versatile, leggero, realizzato in titanio, con una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica MagSafe o wireless. Lo schermo è un pannello OLED ProMotion fino a 120 Hz con cornici sottili e contenute. C’è la Dynamic Island per gestire i sensori e la selfiecam e il processore sotto la scocca è l’ottimo A17 Pro con modem 5G integrato che assicura performance degne di nota.

iPhone 15 Pro, nella sua iterazione in titanio nero con 128 GB di memoria interna, costa 1239,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

