iPhone 15 Pro (128 GB): a soli 999€ è il miglior flagship da comprare

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo flagship di Apple, iPhone 15 Pro, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 128 GB di memoria interna, si trova al prezzo speciale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso: a questa cifra è veramente un best buy senza paragoni e senza rivali; è un cameraphone di alto profilo, un batteryphone ma anche un device votato al gaming visto che dispone di un processore di ultima generazione.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Grazie alle offerte folli di Amazon godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti, la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in meno di 24 o 48 ore, ma non solo. Si può far recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e avrete accesso anche al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di due anni con il rivenditore, attiva via chat o via telefono tramite il supporto logistico, e quella di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Questo è un top di gamma incredibile; iPhone 15 Pro infatti, presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici Retina XDR con tecnologia ProMotion, luminosità di 2000 nit e supporto all’HDR10. Ha una batteria che dura un giorno con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. In alternativa troviamo anche la wireless charging e la tecnologia MagSafe. Come non citare poi la presenza di un comparto fotografico degno di nota con tre sensori che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES. A soli 999,00€ questo è il miglior smartphone di punta che possiate comprare su Amazon oggi.