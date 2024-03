iPhone 15 Pro (128 GB): a soli 1069€ su Amazon è il BEST BUY del momento

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo iPhone 15 Pro, nella sua iterazione da 128 GB, in colorazione titanio naturale, costa soltanto 1069,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è imperdibile. Volendo, ci sono anche altre colorazioni tra cui scegliere: nero, blu e bianco. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete tantissimi vantaggi: scopriamoli insieme.

iPhone 15 Pro: ecco perché acquistarlo

In primo luogo, con Amazon potrete usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; ciò significa che riceverete a casa il prodotto senza dover spendere un singolo centesimo in più rispetto al valore di listino del gadget. C’è la garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo di 1069,00€ in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Il risparmio rispetto al valore di listino (1239,00€) è davvero alto, pari al 12%; cosa aspettate a comprarlo?

iPhone 15 Pro infatti, è un device senza compromessi; è potentissimo, dotato di un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri, con un frame in titanio aerospaziale, un comparto fotografico di punta composto da tre ottiche che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma non finisce qui. C’è una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia e che si ricaica in un lampo con la USB Type-C o mediante wireless charging. Volendo c’è anche la tecnologia MagSafe. A soli 1069,00€ è un super best buio, correte a prenderlo.