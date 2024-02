iPhone 15 Pro (128 GB): a soli 1069€ non puoi ignorarlo

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo iPhone 15 Pro, nella sua iterazione color “titanio blu” e con 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 1069,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di ricevere il prodotto anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso ma siate veloci; non sappiamo quanto durerà ancora l’offerta dedicata e quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

Con Amazon avrete anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti, potrete dilazionare l’importo in comode rate (micropagamenti su base mensile con tassi agevolati) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, sarete sempre super tutelati, anche perché il supporto logistico del sito sarà sempre pronto ad ascoltarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un top di gamma in tutto e per tutto; dispone di un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, c’è un pannello OLELD Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, ProMotion e cornici sottili al seguito. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C o mediante wireless. Volendo c’è anche la tecnologia MagSafe. Ottimo il comparto fotografico con sensori che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES e scattano foto in ProRAW.

A soli 1069,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il meraviglioso iPhone 15 Pro di Apple è da comprare immediatamente ma non pensateci troppo; è un best buy assoluto a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.