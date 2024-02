iPhone 15 Pro (128 GB): a 1099€ è sempre una BUONA IDEA

Se siete alla ricerca del melafonino di fascia alta di casa Apple ma non desiderate il Pro Max da oltre 6,7 pollici, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione “titanio blu”, costa solo 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali che noi vi suggeriamo di prendere seriamente in considerazione se cercate un prodotto top dalle specifiche di punta ma dalle dimensioni “tascabili”. Altresì, sappiate che è compatto, con un bel display, ha un chipset assurdo e ha un comparto fotografico degno di nota con tre ottiche che possono fare praticamente di tutto. Non di meno, con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli insieme.

In primo luogo, c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; questo significa che arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio in pochissimi giorni e c’è perfino il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti. La garanzia è di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Citiamo, infine, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 15 Pro è un flagship dotato di tre ottiche che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e che possono scattare foto anche in ProRAW. Altresì è consentita la registrazione in ProRES per risultati cinematografici. Il processore interno è l’ottimo A17 Pro, un chipset pazzesco che è in grado di fare qualsiasi cosa e c’è un frame in titanio aerospaziale super risoluto. A soli 1099,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.