iPhone 15 Plus: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

iPhone 15 Plus cala ancora di prezzo ed è ora acquistabile al nuovo minimo storico su Amazon. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 979 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Per chi cerca un modello più compatto, invece, c’è iPhone 15 in offerta a 799 euro.

iPhone 15 Plus: a questo prezzo è un ottimo acquisto

La scheda tecnica di iPhone 15 Plus non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone di Apple è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da Apple anche su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Tra le specifiche c’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore. iPhone 15 Plus, grazie a una capacità della batteria molto elevata, è attualmente il “battery phone” della gamma iPhone. Chi è alla ricerca di uno smartphone con autonomia elevata, quindi, può puntare in modo deciso su questo modello.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 15 Plus con un prezzo scontato di 979 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone su Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili. Da notare che, per chi preferisce un modello più compatto, c’è iPhone 15 in offerta a 799 euro. Le promozioni in corso in questo momento sono valide solo per un breve periodo. Gli sconti, inoltre, sono attivi solo per alcune colorazioni.

