iPhone 15 Plus in SCONTO: acquistalo oggi per risparmiare 180€

Apple iPhone 15 Plus è pura avanguardia tecnologica: uno smartphone in grado di soddisfare qualunque esigenza assicurando prestazioni strabilianti. Con un’estetica raffinata che combina vetro e alluminio, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di resistenza ed eleganza. La parte frontale, protetta dal Ceramic Shield, è progettata per resistere a urti e graffi, garantendo una maggiore longevità.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità su Amazon: approfitta di uno sconto del 16% ed acquista subito l’iPhone 15 Plus da 128GB a soli 949 euro, invece di 1129 euro. Disponibile anche il pagamento rateale.

Apple iPhone 15 Plus torna in offerta

L’Apple iPhone 15 Plus vanta la presenza di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici e della funzionalità Dynamic Island per notifiche ed attività in tempo reale. Il sistema fotografico avanzato, con una fotocamera principale da 48 MP ed un teleobiettivo 2x, ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate. Il chip A16 Bionic garantisce prestazioni ultra-rapide ed una lunghissima durata della batteria.

Inoltre, l’iPhone 15 Plus è dotato di un moderno connettore USB C ed offre strumenti di sicurezza all’avanguardia come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. La navigazione web è straordinariamente veloce, rendendo questo smartphone un dispositivo versatile e completo per qualunque utilizzo.

Non perdere questa opportunità su Amazon: aggiungi al carrello l’Apple iPhone 15 Plus e risparmia 180 euro, beneficiando oltretutto della consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua.