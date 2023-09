iPhone 15 Plus: il batteryphone di nuova generazione è QUI

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino e siete indecisi su quale comprare, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 15 Plus di ultima generazione da poco uscito sul mercato. Il telefono è un best buy perché vanta quasi le medesime features che ritroviamo nel 14 Pro Max dello scorso anno, ma costa molto meno: solo 1129,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Se siete interessati/e, vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero essere limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione, dunque: questo è il batteryphone dell’anno.

iPhone 15 Plus su Amazon è il top di gamma con tanta autonomia

Come detto in più occasioni, iPhone 15 Plus si presenta come un batteryphone, ovvero un device che fa dell’autonomia esagerata la sua caratteristica peculiare. Tuttavia questo è un mostro di potenza: vanta un chipset Apple Bionic A16 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G e da tanta memoria a bordo (128 GB di base). Volendo, per espandere le potenzialità, potreste prendere in considerazione l’abbonamento ad uno dei piani iCloud+ (vi suggeriamo quello da 200 GB all’anno a soli 2,99€ al mese). Il comparto fotografico è composto da due sensori da 48 e 12 Megapixel che scattano foto assurde anche al buio. La qualità si è alzata notevolmente rispetto a quella dell’anno scorso e adesso troviamo un cameraphone sotto mentite spoglie. Il display, infine, è meraviglioso: 6,7″ OLED con Dynamic Island (isola dinamica), risoluzione SuperRetina e luminosità di picco di 2000 nit.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevi sfuggire questo meraviglioso iPhone 15 Plus (azzurro) con 128 GB di storage interni, a soli 1129,00€, spese di spedizione incluse.

