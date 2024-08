iPhone 15 Plus 5G a 128GB a un prezzo MAI VISTO su eBay

Se sei in cerca di uno smartphone che unisca tecnologia all’avanguardia, design elegante e prestazioni superiori, l’Apple iPhone 15 Plus 5G da 128GB è la scelta ideale. E ora, grazie a una straordinaria offerta su eBay, puoi acquistarlo a un prezzo davvero vantaggioso. Normalmente disponibile a 1.029,90 euro, questo dispositivo è ora proposto a soli 869,90 euro, con un risparmio di ben 160 euro.

iPhone 15 Plus 5G: potenza e innovazione

L’iPhone 15 Plus rappresenta uno dei modelli di punta della nuova generazione di smartphone Apple, offrendo una combinazione di prestazioni eccezionali e caratteristiche avanzate. Equipaggiato con il chip A16 Bionic, uno tra i più potenti mai prodotti da Apple, l’iPhone 15 Plus garantisce una velocità e una fluidità d’uso senza pari, ideale sia per chi utilizza il telefono per lavoro che per svago.

Il modello da 128GB offre uno spazio di archiviazione generoso, perfetto per conservare foto, video, app e documenti senza preoccuparti di esaurire la memoria. Inoltre, la connettività 5G ti consente di navigare, scaricare e condividere contenuti alla massima velocità disponibile, garantendo un’esperienza utente impeccabile.

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici dell’iPhone 15 Plus è un vero capolavoro, offrendo colori vividi, neri profondi e un’eccezionale nitidezza. È perfetto per godersi film, giochi o semplicemente navigare sul web con un’esperienza visiva di altissimo livello.

Un altro punto di forza è il comparto fotografico. L’iPhone 15 Plus è dotato di un sistema di fotocamere avanzato che include una doppia fotocamera posteriore da 48 MP, capace di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. I video possono essere registrati in qualità 4K, rendendo questo smartphone uno strumento potente anche per i content creator.

L’opportunità di acquistare l’iPhone 15 Plus 5G da 128GB a soli 869,90 euro su eBay rappresenta un’occasione unica per chi desidera avere tra le mani uno degli smartphone più innovativi sul mercato, senza dover spendere una fortuna. Questo sconto di 160 euro lo rende accessibile a un prezzo competitivo, soprattutto considerando le funzionalità avanzate che offre.