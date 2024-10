iPhone 15 Plus (256 GB): nuovo minimo su Amazon, è il battery phone da prendere

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con una super autonomia, ottime prestazioni e tanta memoria può puntare oggi su iPhone 15 Plus da 256 GB. Lo smartphone di Apple è ora disponibile al nuovo minimo storico su Amazon, con possibilità di completare l’acquisto al prezzo scontato di 999 euro.

Per gli utenti selezionati, inoltre, l’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni.

iPhone 15 Plus: è il battery phone da prendere

iPhone 15 Plus è uno dei migliori smartphone della gamma Apple, grazie soprattutto all’elevata autonomia che lo rende ideale in tantissimi contesti di utilizzo e per tante tipologie di utente.

Tra le specifiche tecniche troviamo un ampio display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore oltre a 256 GB di storage e al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Plus al prezzo scontato di 999 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta porta il dispositivo al nuovo minimo storico su Amazon.

Per acquistare iPhone 15 Plus da 256 GB a prezzo ridotto basta premere sul box qui di sotto. In sconto ci sono solo alcune colorazioni. La promo terminerà a breve.