iPhone 15 Plus (128 GB) a soli 999€: da comprare IMMEDIATAMENTE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma di Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Plus che, finalmente, si può portare a casa ad un prezzo speciale. Di fatto, bastano solo 999,00€ e sarà vostro. Ovviamente ci riferiamo al modello con 128 GB di memoria e in colorazione nera, la più elegante a nostro avviso.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e vi è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì c’è la garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Volendo potete anche dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate grazie a CreditLine di Cofidis o mediante il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fate presto se siete interessati/e, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero terminare a breve.

Lo smartphone di Apple presenta uno schermo ampio e generoso da ben 6,7 pollici con tecnologia OLED e Dynamic Island al seguito. Il frame è in alluminio mentre la back cover è in vetro satinato ed è dotata del supporto alla ricarica wireless. Vi è anche la possibilità di collegare accessori mediante MagSafe. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e vi è anche un ottimo comparto fotografico sulla back cover, composto da un sensore principale da 48 megapixel e da un’ultrawide da 12 Megapixel. A soli 999,00€ non potete lasciarvelo sfuggire ma siate veloci: è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.