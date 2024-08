iPhone 15 Plus (128 GB) a soli 949€ su Amazon: imperdibile, prendilo adesso

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale sotto tutti i punti di vista; ci riferiamo all’ottimo iPhone 15 Plus, il batteryphone di riferimento del settore. Questo device non è solo un terminale eccellente con un processore all’avanguardia, ma è anche un prodotto fantastico con cui fare foto e video in altissima risoluzione. Ha uno schermo ampio e generoso ed è realizzato con materiali robusti e solidi. La versione in colorazione nera con 128 GB di memoria interna costa soltanto 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Compralo adesso, a questa cifra è un best buy senza rivali e senza paragoni. Lo sconto infatti, è altissimo e con il servizio di Prime potrai accedere a tanti vantaggi esclusivi.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

L’iPhone 15 Plus è equipaggiato con il potentissimo chipset Apple A16 Bionic, un SoC che offre prestazioni senza pari. Questo processore di ultima generazione garantisce una velocità eccezionale e una fluidità senza lag con qualsiasi applicazione. Potrai utilizzare il device anche per giocare, oltre che per navigare sul web, gestire i social, messaggiare con le app più famose, e non solo. Questo è anche un cameraphone di punta visto che possiede una selfiecam FaceTime HD da 12 Megapixel con un nuovo algoritmo HDR per la gestione delle luci e delle ombre. C’è poi un comparto fotografico composto da due sensori da 48 e 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici dell’iPhone 15 Plus offre una qualità visiva straordinaria; di fatto è ampio e generoso, perfetto per vedere contenuti multimediali, per controllare la posta elettronica e non solo. Il design dell’iPhone 15 Plus è elegante e sofisticato, con una finitura nera che esprime un senso di lusso e modernità. La back cover è realizzata in vetro a infusione di colore, mentre il telaio è in alluminio. Con 128 GB di spazio di archiviazione, l’iPhone 15 Plus offre sufficiente memoria per salvare tutti i tuoi documenti, foto, video e applicazioni senza preoccuparti di esaurire lo spazio. Al prezzo di 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, l’iPhone 15 Plus è il best buy del giorno. Corri a prenderlo adesso.