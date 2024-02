iPhone 15 Plus (128 GB): a 999€ è sempre una BUONA IDEA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Plus, il batteryphone della line-up del 2023. Parliamo di un device generoso, con uno schermo ampio e risoluto, ricco di features smart, con una batteria in grado di assicurare un’autonomia degna di nota, con un design minimal e un comparto fotografico all’avanguardia che può girare clip in 4K HDR Dolby Vision. Grazie agli sconti di Amazon, il modello in colorazione rosa e con 128 GB di memoria interna, sarà vostro con soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

Fate presto e non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è infatti irrinunciabile e irripetibile. Costa poco ma offre tantissimo; ha un rapporto qualità-prezzo incredibile, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce e ciò implica che godrete della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sarà anche la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

iPhone 15 Plus è uno smartphone pazzesco, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia. In primo luogo, citiamo lo schermo OLED da ben 6,7 pollici con cornici sottili e Dynamic Island al seguito, c’è un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, una batteria che promette un’autonomia di due giorni con una singola carica, un comparto fotografico di punta con due sensori da 48 e 12 Megapixel che girano video in 4K di qualità cinematografica e scattano fotografie assurde anche al buio. A soli 999,0€ la versione rosa con 128 GB di memoria è da comprare immediatamente.

