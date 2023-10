iPhone 15 per tutti su eBay: SCONTATI di 170€, ultimi pezzi

Oggi è il giorno giusto per acquistare il nuovissimo Apple iPhone 15 256GB! Infatti, grazie a eBay, lo metti in carrello con 170 euro di sconto immediato. Approfitta subito di questa offertona che trovi a questo link. Nella nuova colorazione Blu e con 256GB di ROM, è perfetto per estetica e funzionalità. Infatti, non ti mancherà lo spazio per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali. Ovviamente, con eBay i vantaggi non finiscono qui perché hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

iPhone 15: un ottimo investimento

Scegli un iPhone 15 come smartphone! Non te ne pentirai affatto. Infatti, le sue dotazioni sono incredibili. Partiamo dalle novità. Ora anche da questo modello, e non solo dai Pro, hai Dynamic Island in funzione. Inoltre, ora la fotocamera principale è da 48MP e con Teleobiettivo 2X, per foto ad altissima risoluzione. Il design è in alluminio e robusto vetro a infusione di colore. Infine, il processore A16 Bionic è perfetto per raggiungere prestazioni incredibili e senza limiti.

Acquistalo immediatamente con 170 euro di sconto su eBay. Ma sii veloce perché sono rimasti gli ultimi pezzi. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 313,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.