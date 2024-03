iPhone 15, offerta stellare su Amazon: a 819€ è da prendere subito

L’iPhone 15 si distingue per una serie di pregi e innovazioni tecniche che lo rendono uno dei modelli più avanzati nel panorama degli smartphone. Attualmente è in forte sconto su Amazon, dove può essere tuo a solamente 819€: un prezzo imperdibile per un top di gamma senza compromessi.

L’iPhone 15 è equipaggiato con un display Super Retina XDR OLED, che garantisce una qualità visiva eccezionale. Inoltre, l’iPhone 15 include una batteria a lunga durata che supporta la ricarica wireless MagSafe e Qi, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video e fino a 80 ore di riproduzione audio. Questo, insieme alla possibilità di ricarica rapida (fino al 50% in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore), assicura che l’utente rimanga sempre connesso.

La fotocamera dell’iPhone 15 continua la tradizione Apple di eccellenza nel campo della fotografia mobile, offrendo funzionalità avanzate come la stabilizzazione video di qualità cinematografica in 4K, 1080p, e 720p, insieme alla possibilità di effettuare chiamate video FaceTime HD su rete 5G o Wi-Fi, migliorando ulteriormente l’esperienza di comunicazione visiva.

Ottima anche l’introduzione del connettore USB-C in sostituzione del tradizionale Lightning, che rappresenta un passo significativo verso la standardizzazione delle porte di ricarica, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità e compatibilità con altri dispositivi​

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista subito il nuovo iPhone 15 da 128GB in forte sconto su Amazon!