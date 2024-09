iPhone 15: offerta flash per la versione da 256 GB, è il best buy di oggi

La scelta del nuovo iPhone da prendere ha una nuova opzione da considerare: si tratta di iPhone 15 da 256 GB che, grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto PSPRSETT24, è ora disponibile al nuovo minimo storico. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 824 euro, con un risparmio di 285 euro rispetto al nuovo iPhone 16 con pari storage.

Il modello in offerta ha Garanzia Ufficiale Apple Italia ed è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15: la versione da 256 GB è quella da prendere

Con iPhone 15 si va sul sicuro ed è possibile acquistare uno smartphone di qualità, in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici di diagonale oltre al SoC Apple A16 Bionic. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. La versione in offerta è quella da 256 GB, decisamente più comoda rispetto alla versione da 128 GB.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 824 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta rappresenta il nuovo minimo per lo smartphone, dotato anche di Garanzia Ufficiale Apple Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e le poche unità disponibili potrebbero terminare a breve.