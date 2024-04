iPhone 15: nuovo SCONTO RECORD su Amazon, lo paghi 210€ in meno

Con il nuovo sconto di oggi, Amazon ha fatto segnare un nuovo minimo storico assoluto sul prezzo di iPhone 15. Lo smartphone di ultima generazione di casa Apple può essere tuo al prezzo di 769,99 euro invece di 979,99, con spedizione Prime inclusa e possibilità di pagamento a rate sia tramite Amazon stessa, sia attraverso Cofidis al momento del checkout.

È la migliore occasione per te per portarti a casa l’ultimo ritrovato tecnologico in fatto di telefonia del colosso di Cupertino. iPhone 15 ti sorprende già con il suo display di tipo Retina da 6.1 pollici, luminosissimo anche sotto la luce diretta del sole, che con i suoi colori e la sua nitidezza esalta la nuova fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Proprio quest’ultimo ti permette di comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi scatti, sia che si tratti di primi piani o di panorami mozzafiato.

Il tutto alimentato dal potente chip A16 Bionic che mette insieme prestazioni ad altissimo livello ed un’efficienza energetica che ti permetterà di usare lo smartphone per un giorno intero senza problemi. Il design è poi quello che da sempre contraddistingue questa linea con una costruzione robusta realizzata in vetro a infusione di colore e alluminio oltre che ad essere resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere.

Infine, c’è la grande novità della connettività USB-C che ti libera dall’impellenza di avere cavi diversi di ricarica per dispositivi differenti ed utilizzare un unico cavo di tipo C praticamente per tutto.

Approfitta di questa grande occasione e acquista iPhone 15 al suo nuovo minimo storico: 769,99 euro invece di 979,99.