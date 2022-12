iPhone 15: nel 2023 vedremo cinque modelli diversi?

La risposta alla domanda contenuta nel titolo è sicuramente degna di interesse ma ad oggi non sappiamo se vedremo quattro o cinque modelli di iPhone 15. Probabilmente avremo una line-up simile a quella attuale, ma molti utenti sperano nell’arrivo di un’ulteriore versione in grado di scombussolare il mercato della telefonia mobile, piatto da tantissimi mesi oramai.

Secondo le indiscrezioni, Apple continuerà a rilasciare quattro modelli di dispositivi e non sembra che, per il momento, voglia cambiare strategia d’attacco. Stando però all’analisi condotta da PhoneArena, sappiamo che molti utenti gradirebbero un telefono aggiuntivo.

iPhone 15: cosa sappiamo ad oggi?

Cerchiamo di andare con ordine; ci sarà un modello basico da 6,1 pollici, un Plus da 6,7 pollici, un Pro e un Pro Max che, per la prima volta, dovrebbe chiamarsi “iPhone 15 Ultra“. Molti utenti però vorrebbero ancora un “iPhone mini”, anche se le vendite dei precedenti modelli (12 mini e 13 mini) non sono state eccellenti. Le scarse performance finanziarie hanno portato il brand ad eliminare il suddetto dispositivo dalla gamma in favore di una versione gigante non premium che però – ad oggi – non ha incontrato il favore del pubblico.

Moltissime persone tuttavia, amano gli smartphone compatti; anche se iPhone 13 mini è ancora in listino, ci sono tanti clienti che lo amano, anche se non sopportano la batteria troppo piccola che garantisce un’autonomia non eccellente. Con l’eliminazione della serie SE da 4,7 pollici, ci si troverà senza un vero e proprio gadget compatto.

Da diversi anni suggeriamo l’arrivo di un iPhone 15 Pro mini con schermo da 5,4 pollici, prestazioni e hardware in linea con le controparti Pro e Pro Max, Dynamic Island, batteria capiente e teleobiettivo al seguito. Questo sarebbe il sogno di tutti noi, ma il mercato sembra andare in una direzione opposta.

La probabilità di vedere un “compatto” ad oggi è molto bassa; diversi leaks prevedevano il lancio di un SE (2023) nascosto nel design di un iPhone 13 mini ma non ci speriamo troppo. Il futuro SE (2024) potrebbe avere l’estetica dell’amatissimo iPhone XR del 2018. Voi cosa ne pensate?

Intanto, vi consigliamo l'eccellente iPhone 14 da 128 GB in colorazione Product (RED)

