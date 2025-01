iPhone 15: la versione da 256 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon

iPhone 15 si conferma un best buy del momento, soprattutto scegliendo la versione da 256 GB, ora proposta al nuovo minimo storico su Amazon. Sfruttando la promo in corso, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. La versione da 128 GB, invece, è ora disponibile in sconto al prezzo di 731 euro.

iPhone 15: la scheda tecnica

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, completo e ricco di funzionalità. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone viene proposto in versione da 128 GB e in versione da 256 GB. Il sistema operativo è iOS 18. Con iPhone 15 è possibile, quindi, sfruttare prestazioni elevate, con dimensioni compatte e con un software sempre aggiornato.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di:

731 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 899 euro per la versione da 256 GB (nuovo minimo)

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. Lo sconto è attualmente disponibile solo per alcune colorazioni.