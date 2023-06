iPhone 15: la produzione è iniziata, cosa ci dobbiamo aspettare?

In queste ore apprendiamo che è appena iniziata la produzione dei nuovi iPhone 15 di Apple. Mancano oramai tre mesi al debutto delle ammiraglie next-gen, ma cosa ci dobbiamo aspettare?

Ad oggi sono emersi tantissimi dettagli sui telefoni del 2023, e immaginiamo che i gadget stabiliranno nuovi standard nel mondo della telefonia mobile. In primo luogo, abbiamo appreso che i terminali basici (iPhone 15 e 15 Plus) avranno anch’essi la Dynamic Island con uno schermo, però, ancora fermo ai 60 Hz. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato anche Foxconn che, fra le altre cose, ha appena confermato che presto inizierà anche la produzione di prova dei melafonini next-gen a Zhengzhou.

iPhone 15: nuovo design e maggiore potenza

L’OEM di Cupertino inizierà a ricevere i primi preordini per la gamma next-gen poco dopo il lancio dei terminali che, come sempre, avverrà per la prima settimana di settembre. Si ipotizza che nelle prime settimane le vendite raggiungeranno guadagni stellari: decine di milioni di dollari. Per soddisfare l’eventuale elevata domanda, Apple pare che stia correndo già ai rimedi iniziando con largo anticipo la produzione di massa. La fase di test iniziale finirà entro la fine di giugno e da luglio si partirà con i modelli per la vendita.

Tim Cook vorrebbe uno stoccaggio di circa 85-90 milioni di unità per i nuovi terminali; i modelli Pro avranno come la priorità. Foxconn pare anche che abbia aumentato i bonus per i nuovi dipendenti. Unitamente a questa compagnia cinese, anche Shenzhen Luxshare Precision fungerà si unirà all’elenco dei fornitori per la nuova gamma di melafonini.

Ci aspettiamo quindi un nuovo design per i modelli standard, molto simile a quello della gamma Pro; quest’ultima però, presenterà un telaio in titanio, fotocamere di punta migliorate e perfino un obiettivo periscopico oltre ad una selfiecam con messa a fuoco automatica. Vedremo sicuramente il chip Apple Bionic A17 con modem 5G ancora prodotto da Qualcomm. Per il primo modem 5G by Apple dovremo attendere ancora diversi mesi. Intanto, se volete acquistare il melafonino più venduto degli ultimi mesi, vi segnaliamo che iPhone 14 (128 GB) costa solo 829,00€ su Amazon.

