iPhone 15: la line-up avrà cornici sottilissime

La prossima linea di iPhone 15 potrebbe presentare cornici estremamente contenute e sottili; questo è quanto emerge in un report appena condiviso sul web.

Di fatto, leggiamo sempre più indiscrezioni inerenti la nuova gamma di smartphone di punta di Apple; vedremo nuove funzionalità, miglioramenti di vario tipo, design aggiornati e molto altro ancora. Quasi certa la presenza della porta USB Type-C e del processore Apple Bionic A16 sui modelli base e del SoC A17 sulla gamma Pro.

Secondo gli ultimi rapporti, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max avranno le medesime dimensioni della linea precedente, tuttavia gli schermi potrebbero essere più generosi grazie a delle cornici ancora più contenute.

Secondo il leakster ShrimpApplePro, affidabile e con un buon track di rumors indovinati sul mondo Apple, sembra che i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max avranno cornici più sottili di quelle dei modelli precedenti. Così si avrà un aumento di spazio (almeno marginale), ma molto interessante. Le cornici sottili risulteranno sì eleganti, ma potrebbero causare non pochi problemi di tocchi accidentali.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

– all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

– pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve

— ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) January 21, 2023