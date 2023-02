iPhone 15 e 15 Plus avranno fotocamere più risolute

Il debutto dei nuovi smartphone premium di Apple, la serie iPhone 15, è previsto per il mese di settembre 2023. Ci saranno, come sempre, quattro modelli diversi fra loro; i leaks sono già emersi sul web da diverso tempo. Oggi, grazie all’account Twitter di Apple Hub, scopriamo che iPhone 15 e 15 Plus avranno un nuovo design per il modulo fotografico e che le lenti avranno più Megapixel. Forse, la camera principale, arriverà a ben 48 Mpx, contro i 12 del modello attuale.

Si dice che le varianti basiche next-gen, iPhone 15 e 15 Plus, presenteranno la Dynamic Island su schermi privi del ProMotion, ma avranno anche la porta USB Type-C con velocità simili a quelle della Lightning port. Sotto la scocca invece, processore Apple Bionic A16 con modem 5G e ben 6 GB di RAM.

Everything we know about the iPhone 15 lineup so far:

iPhone 15/15 Plus:

📱 6.1” and 6.7” sizes

🏝️ Dynamic Island

🆕 New design with 2.5D glass

📸 48MP wide camera

⚡️ A16 chip

☁️ 6GB RAM

🔌 USB-C port (Same Lightning speeds)

iPhone 15 Pro/Pro Max:

📱 6.1” and 6.7” sizes

🏝️… https://t.co/EAQhKIKaYc pic.twitter.com/E4zgfe6y3Q

— Apple Hub (@theapplehub) February 9, 2023