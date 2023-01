iPhone 15: la Dynamic Island arriverà su tutti i modelli

I modelli di iPhone 15 dovrebbero disporre tutti della Dynamic Island, secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni. Tuttavia, solo le iterazioni Pro/Ultra vanteranno la scocca in titanio. A dirlo è il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman con un post pubblicato all’interno della sua newsletter Power On.

Grandi novità in casa Apple per il 2023; sembra che la compagnia sia intenzionata a inserire la feature esclusiva di iPhone 14 pro e Pro Max anche sui modelli basici in arrivo a fine anno.

iPhone 15: cosa sappiamo ad oggi?

All’interno della sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman ha ribadito che la line-up iPhone 15 sarà composto da quattro modelli: uno basico, un Plus, un Pro e un Pro Max (quest’ultimo potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra, seguendo la filosofia lanciata con Apple Watch Ultra.

Giusto per chi non lo sapesse, la Dynamic Island altro non è che l’evoluzione del tanto criticato notch; sostituisce la tacca vista su tutti i melafonini usciti dal 2017 in poi e migliora le sue caratteristiche. Da semplice foro contenente i sensori, diventa un modulo variabile (complice anche lo schermo OLED) che si trasforma in diverse dimensioni e forme per le notifiche, per le attività e non solo.

L’adozione dell’isola dinamica sulla gamma del 2023 era stata prevista da Ross Young, analista di DSCC; adesso il rumor è stato supportato da Mark Gurman. Sul frame inferiore poi, sappiamo che tutti i nuovi telefoni avranno la porta USB Type-C per la ricarica al posto della Lightning. La tecnologia in questione consente di avere un trasferimento dei dati più elevato rispetto al passato.

Nelle notizie correlate, i dispositivi della serie Pro/Pro Max (Ultra) avranno un telaio in titanio e i pulsanti saranno tattili, probabilmente dotati di Taptic Engine in grado di simulare la sensazione tipica dei pulsanti premuti. I nuovi gadget arriveranno a settembre, come sempre.

Se cercate un melafonino a buon costo, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 (128 GB) Product (RED) a soli 899,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.