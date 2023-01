iPhone 15: cosa ci aspettiamo da Apple?

Oggi vogliamo condividere con voi una serie di riflessioni che abbiamo fatto in merito al futuro iPhone 15 di Apple. No, non ci riferiamo al modello “Pro” o “Ultra”, ma all’iterazione basica, quella da 6,1” per intenderci. Di fatto, se per le versioni più costose i Rumors si susseguono senza sosta da diversi mesi, sulla variante più economica della serie ci sono poche indiscrezioni. Andiamo con ordine e vediamo di fare una panoramica di quello che ci aspettiamo da Apple.

iPhone 15: cosa vogliamo vedere ?

In primo luogo dobbiamo proprio dirlo: vogliamo vedere il nuovo design, magari con Dynamic Island su un pannello da 6,1” con frequenza di aggiornamento a 60 Herz. Un buon compromesso; basta che ci mettiamo alle spalle la tanto criticata quanto discussa tacca.

Abbiamo ragione di pensare che per il 2023 Apple distinguerà ancora di più le due serie di flagship. Se si parla di un frame squadrato ma con angoli stondati per il 15 Pro/Ultra, per il modello basico tuttavia, ci aspettiamo un‘estetica simile a quella dell’iPhone 14 Pro.

Probabilmente avremo ancora due sensori sul posteriore, quindi continuerà ad essere assente la terza ottica tele. Sul frame inferiore poi, vedremo la porta USB Type-C al posto della Lightning. Il processore di bordo invece, sarà l’Apple Bionic A16 con modem 5G integrato. Lo storage minimo partirà da 128 GB e pare che ci saranno 6 GB di memoria RAM, molto utili per il multitasking.

Il prezzo però, è ancora un mistero.considerando le vendite bassissime di iPhone 14 e 14 plus, pensiamo che le versioni entry Level del 2023 partiranno da un costo più basso di quello visto in precedenza. Ad ogni modo sono tutte nostre supposizioni quindi vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo poi che iPhone 14 da 128 GB è in colorazione violetto si porta a casa 899,99€ grazie ad Amazon. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

