iPhone 15 in offerta al minimo storico: il Black Friday è già qui

È il momento giusto per acquistare iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 664 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SMARTNOV24, da aggiungere prima di completare il pagamento per ottenere uno sconto aggiuntivo sul prezzo finale. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi e include 24 mesi di garanzia. Le colorazioni in offerta sono: Nero, Blu, Rosa e Verde. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo fino a esaurimento delle scorte disponibili.

iPhone 15: è lo smartphone Apple da prendere

Con iPhone 15 si va sul sicuro e si può ora acquistare il miglior iPhone per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic. Lo smartphone, nella versione in offerta, ha 128 GB di storage.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 18, con un supporto software di primo livello garantito da Apple e la possibilità di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla casa di Cupertino.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24 è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 664 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone di Apple ha 24 mesi di garanzia. L’offerta riguarda le colorazioni:

Lo sconto garantito per iPhone 15 è valido solo per un breve periodo di tempo.