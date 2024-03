iPhone 15 in offerta a un PREZZO IRREALE (-290€)

Il prezzo di iPhone 15 128 GB cala ancora e, questa volta, si tratta di un vero e proprio crollo. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 689 euro, beneficiando di uno sconto di 290 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store (979 euro).

C’è anche la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello, ricordandosi di inserire il codice PSPRMAR24 nell’apposito campo prima di completare il pagamento. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 è possibile sfruttare una scheda tecnica davvero completa, con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, e il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti e già utilizzato da Apple sia su iPhone 14 Pro che su iPhone 14 Pro Max. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 689 euro, con 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store, grazie al risparmio aggiuntivo garantito dal codice sconto PSPRMAR24. Da notare che è possibile acquistare il dispositivo anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.