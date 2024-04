iPhone 15 in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (anche 256 GB)

iPhone 15 diventa, sempre di più, l’iPhone più conveniente sul mercato. In questo momento, grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple, nella variante da 128 GB al prezzo scontato di 729,99 euro. Da notare, inoltre, che la versione da 256 GB viene proposta al prezzo scontato di 899,99 euro. Per entrambe le offerte, c’è la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal ed è possibile beneficiare di una garanzia di 24 mesi. Al prezzo proposto, iPhone 15 è oggi il best buy della gamma Apple.

iPhone 15: a questo prezzo conviene davvero

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di un nuovo iPhone completo, veloce e con ottime specifiche tecniche. Tra le caratteristiche dello smartphone troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Il sistema operativo è iOS mentre lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15:

Lo smartphone è sempre dotato di Garanzia di 24 mesi con possibilità, inoltre, di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto oppure sui link riportati in precedenza. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.