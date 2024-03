iPhone 15 in offerta a 693€: ora NON HA RIVALI

iPhone 15 è, sempre di più, lo smartphone da comprare, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 693 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello in offerta ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 128 GB: a questo prezzo è da prendere al volo

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo e con prestazioni ottimali ma con una spesa ridotta. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, e il SoC Apple A16 Bionic. A completare la scheda tecnica troviamo una doppia fotocamera posteriore e l’immancabile sistema operativo iOS. Con l’offerta in corso, iPhone 15 128 GB tocca il suo nuovo minimo storico diventando, sempre di più, lo smartphone da comprare oggi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24, iPhone 15 diventa più conveniente che mai, toccando un nuovo prezzo minimo storico e confermandosi un best buy assoluto. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 693 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare l’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.