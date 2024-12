iPhone 15 in offerta a 674€: la migliore alternativa ai modelli Pro

iPhone 15 è in offerta: con la promo in corso su eBay e il codice sconto SMARTDEC24, da aggiungere prima di concludere il pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 674 euro e con possibilità anche di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna.

Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su un nuovo iPhone 15, ora proposto al prezzo più basso del web con la promo attuale. Il modello in offerta è dotato di 24 mesi di garanzia ed è disponibile con consegna gratuita, prima di Natale. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: un best buy per la gamma Apple

Scegliere iPhone 15 diventa sempre più conveniente: lo smartphone di Apple ha ora un rapporto qualità/prezzo molto elevato e diventa un best buy per tutti. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic. Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con continui aggiornamenti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice promo SMARTDEC24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine, è ora possibile acquistare iPhone 15 da 128 GB al prezzo scontato di 674 euro. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto in 3 rate con PayPal oppure con Klarna. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo di tempo. Ci sono 24 mesi di garanzia sul nuovo smartphone.