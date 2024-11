iPhone 15 in offerta a 649 euro: è un regalo di Natale in anticipo

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 15. Con la nuova offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 649 euro. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un’occasione d’oro per acquistare un nuovo iPhone con un prezzo ottimo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: è il momento giusto per acquistarlo

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, con un rapporto qualità/prezzo che oggi tocca un picco mai raggiunto. Si tratta di una delle offerte più interessanti di questo periodo del Black Friday. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è dotato di 128 GB di storage e può sfruttare il sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 649 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate mensili senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello.