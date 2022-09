iPhone 15: il nuovo processore Apple A17 sarà INCREDIBILE

Secondo quanto si apprende, sembra che il processore Apple Bionic A17 di Apple contenuto all’interno del prossimo iPhone 15, sarà realizzato con un nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC.

iPhone 15: cosa sappiamo del nuovo processore Apple Bionic A15?

Sappiamo che l’OEM di Cupertino ha annunciato i nuovi dispositivi della serie iPhone 14 pochi giorni or sono, durante l’evento “Far Out” svoltosi il 7 settembre. I primi modelli stanno arrivando in queste ore nelle mani dei recensori internazionali e mentre attendiamo il debutto commerciale previsto per venerdì, scopriamo che i dettagli sulla serie iPhone 15 hanno già iniziato ad emergere online.

Un nuovo rapporto suggerisce infatti che i melafonini Pro del prossimo anno presenteranno l’inedito processore Apple Bionic A17 che sarà costruito, secondo i rumors, con un processo architettonico a 3 nanometri dal colosso manifatturiero TSMC. Apple potrebbe diventare, di fatto, la prima compagnia ad adottare questa tecnologia innovativa.

Il portale di Nikkei Asia ha citato fonti interne molto vicine alla questione e ha riferito che il processore A17 Bionic della mela sarà realizzato proprio con questa inedita tecnologia a 3 nm. Giusto per essere precisi, il termine “nm” indica la dimensione dei transistor contenuti in una CPU e la distanza di questi elementi da un lato all’altro. Si scopre che, minore è la dimensione di questo valore, maggiore è la sua potenza e la sua efficienza energetica. Diventa così più costoso da realizzare, ma anche più esclusivo.

Il primo SoC a 3 nm quindi, potrebbe essere proprio l’A17 Bionic di Apple e potrebbe/dovrebbe arrivare non prima della seconda metà del 2023. Ovviamente, come quest’anno, solo i modelli Pro della gamma iPhone 15 presenteranno la soluzione next-gen. I modelli vanilla dovrebbero disporre dell’attuale Bionic A16 visto in iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

