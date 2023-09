iPhone 15: il miglior iPhone di nuova generazione da acquistare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di fascia alta e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 di Apple che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Questo gioiello è il nuovo modello entry level della gamma di smartphone premium di Cupertino. Sin dal suo debutto, avvenuto durante il keynote “Wonderlust” che si è tenuto il 12 settembre, è emerso chiaramente che questo device sarebbe stato un “best buy”. Le prime spedizioni sembrano avvalorare questa teoria; di fatto, è un iPhone 14 Pro senza lo schermo ProMotion. Ergo, le specifiche tecniche sono al top in ogni aspetto.

iPhone 15: il best buy del giorno

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero, ma non finisce qui. Si potrà usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Allo stesso modo, sappiate che ci sarà la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

iPhone 15 Pro è un device veramente incredibile, dotato di uno schermo da 6,1″ OLED con luminosità di picco di 2000 nit, processore Apple Bionic A16 con modem 5G che fa girare fluidi tutti i software. Non di meno, dispone della porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Inoltre ha un comparto fotografico strepitoso con due sensori fotografici che girano in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde anche al buio. Costa solo 979,00€ spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire, è un vero best buy.

