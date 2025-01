iPhone 15 è in offerta su Amazon: prezzo super per la versione da 256 GB

Tra le offerte più interessanti disponibili oggi su Amazon c’è spazio per l’ottimo iPhone 15. Lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB ora costa 899 euro. Entrambe le varianti sono disponibili optando per l’acquisto in 5 oppure 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon che possono accedere a questo tipo di pagamenti. Per sfruttare la promo basta premere sul banner della versione desiderata. In sconto ci sono varie colorazioni.

iPhone 15: un best buy oggi su Amazon

Con iPhone 15 si va sul sicuro ed è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo e di qualità, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, con la possibilità di accedere a tutti i servizi Apple ma anche con un prezzo nettamente inferiore a quello dei modelli Pro.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED con Dynamic Island e diagonale di 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic. C’è spazio per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18.

Sfruttando la promo in corso, iPhone 15 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 899 euro per quella da 256 GB. Per accedere alle offerte in corso su Amazon è ora possibile premere sul box qui di sotto, scegliendo la versione desiderata: