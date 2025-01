iPhone 15 è in offerta: il prezzo della versione da 256 GB è imperdibile

iPhone 15 è nuovamente protagonista delle offerte del giorno: con la promo in corso su eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 697 euro per la versione da 128 GB e di 819 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti dello smartphone sono acquistabili in 3 rate senza interessi. Ci sono 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile di seguito.

iPhone 15: ora al prezzo giusto

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island, oramai elemento essenziale del design dei prodotti Apple, mentre a gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Apple A16 Bionic, in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono poi 128/256 GB di storage oltre a una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone è aggiornato al sistema operativo iOS 18, con la garanzia di un supporto software costante da parte di Apple.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al momento del pagamento, iPhone 15 è ora disponibile al prezzo scontato di:

697 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 829 euro per la versione da 256 GB

Lo smartphone è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per chi effettua l’acquisto di uno dei modelli in offerta, inoltre, ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promozione in corso basta premere sul box qui di sotto.