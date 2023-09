iPhone 15 e 15 Plus saranno disponibili in verde chiaro

iPhone 15 e 15 Plus arriveranno in diverse colorazioni; in queste ore scopriamo anche che riaveranno una tinta speciale color verde chiaro, molto simile a quella che abbiamo avuto in passato con la serie iPhone 12.

Di fatto, mancano pochissime settimane al debutto dei nuovi melafonini di Apple; i rumors iniziano a farsi sempre più insistenti e ogni giorno scopriamo dettagli e informazioni nuove. Grazie ai due insider di settore @MajinBuOfficial e @URedditor, apprendiamo che i melafonini della line-up basica (iPhone 15 e 15 Plus) saranno disponibili anche in verde chiaro (light Green).

iPhone 15 e 15 Plus: nuovi dettagli sulle colorazioni

Il tipster @MajinBuOfficial ha poi dichiarato che la nuova opzione di colore somiglierà moltissimo alla finitura verde che abbiamo visto per iPhone 12 e 12 mini nel 2020 (attualmente fuori produzione). Non sappiamo se questa tinta però sarà disponibile al lancio o se verrà introdotta come colorazioni speciale per la prossima primavera.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023

Le altre opzioni previste per iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero essere: midnight, pink, blue, yellow. Probabilmente ci sarà anche una special Edition Product (RED), come tutti gli anni, anche se al momento non si sa nulla in merito. Si prevede infine, che il keynote di lancio dei nuovi terminali sia pianificato per il 12 settembre ma ancora non ci sono gli inviti ufficiali.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che iPhone 14 Plus, nel taglio da 128 GB e in colorazione azzurra, costa solo 979,00€ al posto di 1179,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy incredibile a questo prezzo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, infine, si ha diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.