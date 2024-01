iPhone 15 da 256 GB: in offerta su Amazon a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Cala ancora il prezzo di iPhone 15 che, nella variante da 256 GB, si conferma essere un vero e proprio best buy. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, lo smartphone di Apple è acquistabile al prezzo scontato di 959 euro invece di 1.109 euro. Da notare che, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. In sconto sono disponibili diverse colorazioni.

iPhone 15 da 256 GB: è da prendere subito a questo prezzo

In questo momento, iPhone 15 da 256 GB è il best buy della gamma Amazon. Lo smartphone abbina dimensioni compatte a tanta potenza: tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A16 Bionic, utilizzato con grande successo anche da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Da notare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è anche il sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Il taglio da 256 GB dello smartphone, in questo momento, appare la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 959 euro. Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi, con pagamento tramite carta di debito. La promozione è accessibile premendo sul box qui di sotto e sono disponibili diverse colorazioni a prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.