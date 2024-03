iPhone 15 da 256 GB: con quest'offerta diventa un VERO AFFARE (-230€)

iPhone 15 diventa, sempre di più, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, in particolare nella versione da 256 GB di storage che ora viene proposta al prezzo scontato di 879 euro, grazie a questa nuova offerta eBay, con possibilità anche di acquisto in 3 rate con PayPal.

Lo sconto è di 230 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Si tratta di una promozione ottima che consente di ridurre la spesa per uno dei modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. L’iPhone 15 da 256 GB in offerta, inoltre, è dotato di Garanzia Italia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 256 GB: è da prendere subito a questo prezzo

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone veloce, compatto e con un supporto software di primissimo livello. Tra le specifiche tecniche, il dispositivo propone un display OLED con Dyanmic Island e il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 17, con la garanzia di ricevere aggiornamenti costanti per i prossimi anni da parte di Apple. Come detto in precedenza, la versione in offerta dello smartphone ha 256 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 879 euro e con possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile per la versione dello smartphone con Garanzia Italia. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.