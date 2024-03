iPhone 15: con la promo di oggi è IMPERDIBILE (-290€)

Continuano le offerte dedicate all’ottimo iPhone 15 che oggi registra un nuovo calo di prezzo significativo. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 689 euro, con un taglio di 290 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

iPhone 15: a questo prezzo è un ottimo acquisto

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone può ora puntare ad occhi chiusi sull’ottimo iPhone 15. Lo smartphone ha un rapporto qualità/prezzo quasi irreale, con 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store, specifiche di ottimo livello e il nuovo design con la Dynamic Island per il display.

La scheda tecnica include un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso già utilizzato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. C’è poi una doppia fotocamera posteriore e non manca il sistema operativo iOS, aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 689 euro, con 290 euro di sconto e con la possibilità di pagare in 3 rate mensili senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.