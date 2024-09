iPhone 15 cala di prezzo: ora è lo smartphone Apple da prendere

iPhone 15 non è mai stato così conveniente: grazie a un prezzo nettamente inferiore a quello degli iPhone 16, infatti, lo smartphone di Apple si ritaglia un ruolo di “best buy” per la gamma della casa di Cupertino. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 694 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15: ora è un best buy

Con iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone, con un prezzo decisamente più accessibile rispetto agli iPhone 16. Il modello è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni al top. Tra le specifiche c’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che ha appena rilasciato iOS 18. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di storage. Lo smartphone, quindi, ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con un eccellente rapporto qualità/prezzo da prendere oggi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, iPhone 15 da 128 GB diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 694 euro, con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo, premendo sul box riportato qui di sotto.