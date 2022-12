iPhone 15 avrà ancora il modem 5G di Qualcomm

Il nuovo iPhone 15 di Apple potrebbe presentare nuovamente il modem per le reti 5G di Qualcomm; tuttavia, pare che l’azienda sia ancora al lavoro sul suo modulo proprietario basato su un chip personalizzato. A dirlo è un rapporto del DigiTimes appena trapelato.

iPhone 15 non avrà il processore 5G di Apple

Come sappiamo, Apple sta lavorando ad un modem per le reti di quinta generazione da tantissimo tempo; questo chip dovrebbe andare a sostituire le attuali soluzioni Snapdragon 5G del chipmaker statunitense che la mela adopera da moltissimi anni. Dal rapporto appena emerso però, scopriamo che TSMC sarà, ancora una volta, il fornitore di Qualcomm per i modem 5G di iPhone 15. La serie iPhone 14 attuale, ad esempio, utilizza lo Snapdragon X65 che migliora la velocità in rete 5G e l’autonomia della batteria stessa. Il telefono del 2023 invece, dovrebbe presentare la soluzione Snapdragon X70, molto più performante e con una latenza inferiore. Non abbiamo idea di quando vedremo i primi moduli proprietari di Cupertino; oggi è tutto avvolto nel mistero.

