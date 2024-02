iPhone 15: Amazon RINNOVA lo sconto, è da PRENDERE

Se eri ancora indeciso, Amazon ha deciso di darti un’occasione in più per acquistare iPhone 15 ad un prezzo eccezionale: il modello da 128GB, nella sua colorazione nera, può essere infatti tuo a soli 849 euro contro i 979 di listino. Una fantastica opportunità per portarti a casa il telefono di ultima generazione di casa Apple.

iPhone 15 in offerta: la scheda tecnica

iPhone 15, rispetto al suo predecessore, inserisce la Dynamic Island anche sul modello base: parliamo di un notch interattivo che ti offre notifiche e attività in tempo reale, permettendoti di restare sempre aggiornato senza dover interrompere le tue attività.

Ovviamente non c’è solo questo, perché il nuovo iPhone si caratterizza per il suo solito design all’avanguardia, con un corpo robusto realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere. Il tutto esalta il display Super Retina XDR da 6,1″, due volte più luminoso del predecessore sotto il sole.

Cambia anche la fotocamera con un nuovo obiettivo da 48 megapixel con teleobiettivo 2X per darti un’esperienza fotografica senza precedenti: con la sua alta risoluzione e la qualità ottica del teleobiettivo, iPhone 15 cattura dettagli incredibili e ti consente di comporre l’immagine perfetta per ogni scatto.

Infine, altre due importanti novità: il chip A16 per prestazioni ed un’efficienza energetica da paura e soprattutto il connettore USB-C, che elimina di fatto le barriere di utilizzo con altri dispositivi di ricarica. Un solo cavo per ricaricare tutto.

Approfitta dello sconto rinnovato da Amazon e portati a casa iPhone 15 da 128GB a soli 849 euro. Un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.